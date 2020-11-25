Son dakika: Diego Armando Maradona, hayatını kaybetti

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a kötü haber! Seçim gerçekleşemeyecek... Galatasaray'a kötü haber! Seçim gerçekleşemeyecek... Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatılacak.

• Olağan kongre zamanı Mayıs 2021



AKŞAM DUYURMUŞTU

Akşamspor, Galatasaray'da seçimin belirtildiği tarihte yapılamayacağını 2 hafta önce duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.

Maç sonrası takas bombası! 20 milyon euro... Maç sonrası takas bombası! 20 milyon euro... Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.

• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."

• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine beklenmedik hakem! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine beklenmedik hakem! Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.



10. HAFTA HAKEMLERİ

• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler

• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan

• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan

• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

Samatta Beşiktaş derbisinde yok Samatta Beşiktaş derbisinde yok Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan Sivasspor Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme tespit edildi.