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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 20:39
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Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

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DHA

UEFA, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından UEFA'dan saygı duruşu kararı çıktı. UEFA, bugün oynanacak şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Son dakika: Diego Armando Maradona, hayatını kaybetti

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Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu
Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

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"Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine beklenmedik hakem!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
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