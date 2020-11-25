Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

Maç sonrası takas bombası! 20 milyon euro...

Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.

• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."

• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."