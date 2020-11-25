Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu

Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre'deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından UEFA'dan saygı duruşu kararı çıktı. UEFA, bugün oynanacak şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Fenerbahçe, genç futbolcuları ile sessiz sedasız profesyonel sözleşme imzaladı.
• Bartu Kulbilge, 17, Kaleci
• Fatih Yiğit Şanlıtürk, 17, Merkez Orta Saha
• Serhat Ahmetoğlu, 18, Sol Kanat
• Uğur Kaan Yıldız, 18, Sağ Bek
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatılacak.
• Olağan kongre zamanı Mayıs 2021
AKŞAM DUYURMUŞTU
Akşamspor, Galatasaray'da seçimin belirtildiği tarihte yapılamayacağını 2 hafta önce duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
10. HAFTA HAKEMLERİ
• Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
• Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
• Başakşehir-Denizlispor: Arda Kardeşler
• Çaykur Rizespor- Galatasaray : Atilla Karaoğlan
• BB Erzurumspor-Antalyaspor: Ali Şansalan
• Alanyaspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
• Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
• Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
• Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy