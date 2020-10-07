Ümit verici prova! 3-3

A Milli Futbol Takımımız özel maçta deplasmanda Almanya'ya ile 3-3 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
2' Sol kanattan gelişen atağımızda Yusuf Yazıcı son çizgiye inerek meşin yuvarlağı altıpas sol çaprazına doğru çeviriyor ancak bu noktaya hareketlenen Efecan Karaca topu kontrol edemiyor.
6' Gol iptal! Robin Koch sağ çaprazda topla buluşuyor ve pasını penaltı noktasının önüne doğru hareketlenen Luca Waldschmidt'e gönderiyor. Luca Waldschmidt'in vuruşunda kalecimiz Mert Günok meşin yuvarlağı altıpas sol tarafına doğru çeliyor. Bu noktada buluna
12' Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyoruz. Kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan'ın önünde kalıyor. Efecen bekletmeden yerden şansını deniyor anca
15' Bir kez daha gole çok yaklaşıyoruz. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Emre Kılınç ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Yusuf Yazıcı bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden
18' Almanya'da Rüdiger, Efecan Karaca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü
23' Almanya'da Draxler, Okay Yokuşlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
41' Sağ kanattan gelişen Almanya atağında Benjamin Henrichs ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza yayı sol çaprazında Kai Havertz'in önünde kalıyor. Kai bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmamızdan geri geliy
45+1' Hızlı gelişen Almanya atağında savunma arkasına sarkan Draxler, kaleci Mert'le baş başa kaldı. Draxler düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı 1-0 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
50' GOOOOOLLL! Eşitliği yakalıyoruz. Kaan Ayhan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Ozan Tufan'ın plase vuruşunda top kaleci Leno'nun solundan ağlara gitti.
53' Gole bir kez daha çok yaklaşıyoruz. Enes Ünal'ın ara pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bernd Leno uzanarak gole izin vermiyor.
58' Havertz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
67' Almanya savunmada paslaşırken araya giren Efecan Karaca, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Deneyimli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
81' Almanya Luca Waldschmidt'in golü ile durumu 3-2'ye getiriyor. Sol kanattan gelişen atakta Robin Gosens ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmamızdan seken top penaltı noktasının sol arka çaprazında Luca Waldschmidt'in önünde kalıyor. Luca Wal
90+4' Ay yıldızlılarımız son dakikada Kenan Karaman ile durumu 3-3'e getiriyor! Ozan Tufan havadan pasını ceza yayı sağ tarafındaki arkadaşı Cengiz Ünder'e doğru gönderiyor. Topu kontrol eden Cengiz dönerek ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderiyor.
Karşılaşma 3-3 beraberlikle bitti.
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