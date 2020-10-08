Joachim Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 3-3 sona eren Almanya-Türkiye hazırlık karşılaşmasını değerlendirdi. Millilere övgüler düzen tecrübeli teknik adam, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş." ifadelerini kullandı.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, iki takım da çok oyuncu değiştirdi, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." ifadelerini kullandı.

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"GENEL OLARAK İYİ BULDUM"

A Milli Takımımızı da yorumlayan deneyimli hoca, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.

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