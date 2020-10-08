  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 00:16
  • |
  • Son Güncelleme:

Joachim Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum

Joachim Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum

Paylaş

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 3-3 sona eren Almanya-Türkiye hazırlık karşılaşmasını değerlendirdi. Millilere övgüler düzen tecrübeli teknik adam, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş." ifadelerini kullandı.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, iki takım da çok oyuncu değiştirdi, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Elelştiri alanlara bir bakın

"GENEL OLARAK İYİ BULDUM"

A Milli Takımımızı da yorumlayan deneyimli hoca, "Genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.

Ümit verici prova! 3-3

Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var

Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

Kenan Karaman: Hedefimiz Almanya seviyesi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ümit verici prova!
Ümit verici prova!

Ümit verici prova!

'Elelştiri alanlara bir bakın'
'Elelştiri alanlara bir bakın'

'Elelştiri alanlara bir bakın'

Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘
Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘

Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Emre Can: Türkiye iyi oynadı
Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'
'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

Merih: Önümüzde güzel günler var
Merih: Önümüzde güzel günler var

Merih: Önümüzde güzel günler var

A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'Hedefimiz Almanya seviyesi'
'Hedefimiz Almanya seviyesi'

'Hedefimiz Almanya seviyesi'

Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor
G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.

Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu
Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.