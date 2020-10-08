Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, A Milli Takımımız ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
Emre Can açıklamasında, "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.
Yeni bir takım olduklarını vurgulayan yıldız futbolcu, "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Fenerbahçe, Roma'dan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Arjantinli yıldıza maç başı ücret ödeneceği duyuruldu.
İspanya ve Portekiz futbol federasyonları, 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için ortak adaylık sunmaya karar verdi.
Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile Köln kentinde oynayacağı özel maçın başlamasına kısa süre kala, yakın bölgede yaşayan Türkler ay-yıldızlı ekibe destek vermek amacıyla Rhein Energie Stadı önünde toplandı.