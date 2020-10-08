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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 00:07
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Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Emre Can: Türkiye iyi oynadı

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Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, A Milli Takımımız ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Emre Can açıklamasında, "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan yıldız futbolcu, "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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