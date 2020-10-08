Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, A Milli Takımımız ile berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Emre Can açıklamasında, "Türkiye iyi oynadı, açık bir oyun oynadı. Son dakikalarda gol yemek her zaman kötü. Türkiye genel olarak iyi bir oyun çıkardı, son dakikalarda yediğimiz golden dolayı üzgünüz." dedi.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan yıldız futbolcu, "İyi oynadık, yeni bir takımız. Çalışmamız lazım, daha iyi olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit verici prova! 3-3

Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var