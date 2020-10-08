Kenan Karaman: Hedefimiz Almanya seviyesi

3-3 sona Almanya maçının son saniyelerinde attığı golle Türkiye'yi mağlubiyetten kurtaran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya'ya karşı geriden gelmenin kolay olmadığını söyleyen Karaman, "Çok güzel bir mücadele oldu, takım iyi karakter gösterdi, 3 kere geriden geldik, Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Şimdi Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız." dedi.
HEDEF ÇOK ÇALIŞIP ALMANYA SEVİYESİNE GELMEK
Almanya'nın oyununu da yorumlayan başarılı futbolcu, "Almanya iyi oyunculara sahip. Onlarda da yeni oyuncular denendi. Oturmuş bir takım. Sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"GELECEĞİMİZ POZİTİF"
Milli Takımımızın pozitif bir hava yakaladığını dile getiren Kenan Karaman, "Milli Takım'ın geleceğini çok pozitif görüyorum. Ekip olarak pozitif bir hava yakaladık. Hem Avrupa Şampiyonası'na, hem de sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz. Güçlü bir takım olmak, rakiplerin bize karşı zorlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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