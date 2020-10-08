  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 00:54
  • |
  • Son Güncelleme:

Kenan Karaman: Hedefimiz Almanya seviyesi

Kenan Karaman: Hedefimiz Almanya seviyesi

Paylaş

Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3-3 sona Almanya maçının son saniyelerinde attığı golle Türkiye'yi mağlubiyetten kurtaran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Almanya'ya karşı geriden gelmenin kolay olmadığını söyleyen Karaman, "Çok güzel bir mücadele oldu, takım iyi karakter gösterdi, 3 kere geriden geldik, Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Şimdi Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız." dedi.

Ümit verici prova! 3-3

HEDEF ÇOK ÇALIŞIP ALMANYA SEVİYESİNE GELMEK

Almanya'nın oyununu da yorumlayan başarılı futbolcu, "Almanya iyi oyunculara sahip. Onlarda da yeni oyuncular denendi. Oturmuş bir takım. Sistemli bir takım. Alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduklarını gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Elelştiri alanlara bir bakın

"GELECEĞİMİZ POZİTİF"

Milli Takımımızın pozitif bir hava yakaladığını dile getiren Kenan Karaman, "Milli Takım'ın geleceğini çok pozitif görüyorum. Ekip olarak pozitif bir hava yakaladık. Hem Avrupa Şampiyonası'na, hem de sonra Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak istiyoruz. Güçlü bir takım olmak, rakiplerin bize karşı zorlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Joachim Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum

Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Merih Demiral: Önümüzde güzel günler var

Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ümit verici prova!
Ümit verici prova!

Ümit verici prova!

'Elelştiri alanlara bir bakın'
'Elelştiri alanlara bir bakın'

'Elelştiri alanlara bir bakın'

Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘
Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘

Löw: Türkiye'yi çok iyi buldum‘

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Emre Can: Türkiye iyi oynadı
Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Emre Can: Türkiye iyi oynadı

Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'
'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

Merih: Önümüzde güzel günler var
Merih: Önümüzde güzel günler var

Merih: Önümüzde güzel günler var

A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'Hedefimiz Almanya seviyesi'
'Hedefimiz Almanya seviyesi'

'Hedefimiz Almanya seviyesi'

Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor
G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

G.Saray'da sürpriz Belhanda gelişmesi: Araplar transfer için bastırıyor

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.

Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu
Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.