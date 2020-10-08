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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 00:49
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Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

Efecan Karaca: Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim

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Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere biten maçı değerlendirdi. Karaca maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim." dedi.

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"DUYGULANDIM"

Milli oyuncu açıklamasının devamında, "Milli Takım'da üçüncü maçım, ikinci 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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"RUSYA'YI RUSYA'DA"

Alanyaspor'lu futbolcu, Uluslar Ligi maçları ile ilgili de "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'
'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

'Her Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirdim'

Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

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