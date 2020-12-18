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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 12:37
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Trabzonspor çıkış peşinde! Abdullah Avcı, 11'ini belirledi

Trabzonspor çıkış peşinde! Abdullah Avcı, 11'ini belirledi

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DHA

Ziraat Türkiye Kupası'na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig’in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da gözler lige çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası’na ilk maçında veda eden ve ligde de bekleneni veremeyen bordo mavililer, Çaykur Rizespor’u mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Diabate, Plaza ve Bilal de alınan kararla kadro dışı bırakıldı. Kupada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada ideal 11’ine göre 5 değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı’nın Çaykur Rizespor karşısında ideal kadroya dönüş yapması, buna ek olarak sakatlıktan dönen Nwakaeme, Djaniny ve kupa mücadelesinde performansı beğenilen Yusuf’a da bu maçta forma vermesi bekleniyor.

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ÇAYKUR RİZESPOR İLE 39’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39’uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo mavililerin 25, konuk ekibin ise 5 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor bu maçlarda 81 gol kaydederken, kalesinde 31 gol gördü.

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MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Abdulkadir Parmak, Baker- Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

b: Abdülkadir Ömür - Salih Karvazlı (Hasta)

Cezalı: Yok

Trabzonspor ve Çaykur Rize 39. kez

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