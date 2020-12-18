Trabzonspor ve Çaykur Rize 39. kez

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.
SAHASINDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.
Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğu sabırları taşırdı. Fatih Terim, yıldız golcüyle yolların ayrılması ve yerine transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti.
Karacabey Belediye kupa maçında sezonun en fazla oynayan ismi Altay Bayındır'ı dinlendirmeyen Erol Bulut'un kararı anlaşılamadı. 28. dakikada genç kalecinin atılmasıyla hem maçın 60 dakikalık bölümü hem de ligdeki en kritik Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan'a kaldı
Süper Lig'de 12. haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bugün Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.
FIFA yılın en iyileri belli oldu.
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.