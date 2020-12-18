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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 10:53
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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye geri döndü

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DHA

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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