Son dakika haberi... Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan dün akşam da kupada Tarsus'u eleyerek yeniden lige dönen Beşiktaş'ta gündem transfer... Kartal, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş’ın geniş kadrosunda toplam 18 yabancı futbolcu bulunuyor. Bunların 14’ü sezon başında TFF’ye verilen resmi listede yer aldı. Dört yabancı oyuncu ise liste dışında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde kadroda yer açabilmek için önümüzdeki günlerde kolları sıvayacak.

Önce Lens, Mirin ve Douglas ile masaya oturacak yönetim, bir kez daha bu futbolculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.



Olumsuz yanıt gelmesi durumunda siyah-beyazlılar; Lens, Mirin ve Douglas’a kendisi kulüp bulmaya çalışacak ve takımdan ayrılmalarını talep edecek.



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KARŞILIKLI FESİH SEÇENEĞİ

Milliyet'te yer alan habere göre, hem maddi konularda hem de oynama açısından bu futbolcuların mağdur olmasını istemeyen Beşiktaş yine aynı hassasiyeti gösterecek. Yönetim ayrıca bu futbolculara kulüpten alacaklarına karşılık sözleşme feshetme teklifini de sunacak.



Transfer limitinin artmasını engelleyen bu isimlerle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılar gerekirse daha radikal kararlar almayı da planlıyor.



Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Lens, Mirin ve Douglas’ın ilk etapta kiralık gönderilmeleri düşünülüyor. Siyah-beyazlılar gerekirse bu oyuncuların yıllık ücretlerinin bir bölümünü ödemeyi de göze almış durumda.



Ayrılığı kabul etmeleri halinde bu oyuncuların maaşlarının bir kısmı yine Beşiktaş tarafından karşılanacak. Hiçbir biçimde ayrılmaya yanaşmamaları durumunda ise bu oyuncuların sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi gündeme gelecek. Ancak bu seçenek son çare olarak uygulanacak.



LJAJIC KİRALANACAK

Siyah-beyazlılar takımda forma şansı bulamayan bazı yabancı oyuncuları kiralık göndermeyi planlıyor. Yönetim ilk planda Adem Ljajic’i devre arası kiralamaya çalışacak.



Sezon başından beri sakatlıklarını öne sürerek idmanlara istikrarlı bir şekilde katılmayan Ljajic ile yolları ayırmak isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu satış opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.



Kadro dışı olmasına rağmen takımla antrenmanlara katılan Tyler Boyd ile formanın uzağında kalan Ajdin Hasic’in de kiralanması düşünülüyor. Bu oyuncuların düzenli oynamaları ve önümüzdeki sezon çok daha iyi durumda takıma dönmeleri planlanıyor.



Siyah-beyazlılar maaş indirimine yanaşmaması halinde Domagoj Vida’yı da göndermeye çalışacak.

