Son dakika haberi: Lille'de büyük kriz! Yusuf Yazıcı...

Fransa'nın "Türk gücü" Lille zor günler geçiriyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın takımında Yusuf Yazıcı'nın satış listesine konulduğu iddia edildi.

Lille, son yılların en iyi performansını gösterip Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veriyor ama yönetim büyük bir krizin içinde.

Ödenmemiş kredi borçları nedeniyle krize giren kulüp, el değiştirmeye hazırlanıyor...

EN GEÇ OCAK'TA ÖDEMEK ZORUNDALAR

Takımın 200 milyon euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu nedeniyle kulüp el değiştiriyor. Lille'in finansal açıdan bu borçları en geç ocak ayında ödemek zorunda olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor.

Fenerbahçe de devreye girmişti resmi açıklama geldi: Onyekuru'nun dönüş tarihi...

TAKIMIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Kulübün kontrolünün tamamı da Merlyn Partners'e geçmiş olacak.

Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Adem Büyük'ten Erol Bulut'a destek: Futbolculara bakın

GALTIER'DEN AÇIKLAMA

Fransa'da PSG'nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve tarihi bir sezon geçiren Lille'de teknik direktör Christophe Galtier de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GECEM GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ"

Galtier, "Gecem gündümüz birbirine girdi. Başkanla çok iyi bir iletişimimiz vardı. Olivier Letang, beni gece arayıp durum hakkında bilgi verdi. Ben de sizin kadar biliyorum, takımda neler olacağından haberim yok." dedi.

Fransız teknik direktör, "Letang, kimseye ihanet etmek istemediğini söyledi. Yeni bir düzene gireceğiz, bizi nelerin beklediğini gerçekten bilmiyorum." sözlerini kullandı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye geri döndü

YUSUF YAZICI DA SATIŞ LİSTESİNDE

Lille'in satış listesine koyduğu isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu iddia edildi. Daha önce İngiliz basını Arsenal'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti.

PAHALI SATIŞLAR YETMEDİ...

Fransız ekibi, geçen sezno Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satmış ancak bu satışlar da kulübün ekonomik durumunu düzeltmeye yetmemişti.

Son dakika haberi: Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı