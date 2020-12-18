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aksam.com.tr
  • 18 Aralık 2020 Cuma 11:51
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Fenerbahçe de devreye girmişti resmi açıklama geldi: Onyekuru'nun dönüş tarihi...

Fenerbahçe de devreye girmişti resmi açıklama geldi: Onyekuru'nun dönüş tarihi...

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Henry Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri merak edilen açıklamayı yaptı.

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç taraf da aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif." şeklinde konuştu.

Onyekuru için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. Galatasaray Onyekuru için önemli bir opsiyon." dedi.

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'UMARIM UZUN VADELİ OLUR'

William D'Avila şöyle devam etti:

"Onyekuru'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. Galatasaray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."

Aynı zamanda Belhanda'nın da menajeri olan D'Avila, "Belhanda için yeni sözleşme konusunda somut bir şey yok." dedi.

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