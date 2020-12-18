Son dakika haberi: Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu 5. tur maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş idman havasında geçen maçı 3-1 kazanırken Güney ekibinin 80. dakikada tek golünü atan Mertcan Çam en dikkat çekici isimdi.

ŞANLIURFA'DA YÖNETİCİLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

16 Kasım 1995 doğumlu olan ve Trabzonspor altyapısından yetişen Mertcan Çam, 3 Temmuz 2014’te Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk 1,5 yıl Trabzonspor U21 takımının formasını giydikten sonra Şanlıurfaspor’a kiralık gönderildi. 3 ay önce çok büyük bir talihsizlik yaşadı, Şanlıurfaspor kulüp yöneticilerinin saldırısına uğradı, şehri terk etmek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mertcan Çam, Şanlıurfa'da yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “Başkan ansızın bir yumruk attı. Yumruk kulak arkama geldi. Yere düştüm. Yerde, ‘Başkanım yapma n’olursun’ diye yalvardım. Dinlemedi, tekme atmaya başladı. Yüzümü koruyarak yere kapaklandım. Belime, boşluklarıma gelen tekmelerle soluk alamıyordum. O vurmaya devam etti. 2-3 tekme daha attı. Yağmurluğumun kapşonundan tutarak kapıya doğru sürükledi ‘Seni köpek kulübesine bağlayacağım ulan it’ diye bağırıyordu. O arada ağza alınmayacak bir sürü küfürler daha etti. Aileme bana küfrediyordu. Kapıya kadar sürükledi. Ardından ikinci başkan Giray Küçük ve şoförü geldi. Ben ayırıp beni kurtaracaklar sandım ama yanılmışım.”

"BİR ÇOCUĞA BUNU NASIL YAPABİLDİLER?"

Şanlıurfaspor veya halkıyla bir sorununun olmadığını söyleyen Çam sözlerine şöyle devam etmişti: “Şanlıurfaspor veya halkıyla en ufak bir problemimim yok. İki senedir onların sayesinde para kazandım, isim yaptım. Problemim o üç şahısladır. Mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum. Asla geri adım atmayacağım. Benzer olayları diğer arkadaşlarımın da yaşamaması için işin peşini asla bırakmayacağım. Çünkü ailem beni oraya emanet yolladı, onlar emanete ihanet ettiler. Ben 22 yaşında bir çocuğum oysa başkan ve adamları 45-50 yaşında insanlar. Bunu bir çocuğa nasıl yaparlar? Kendi çocuklarına yapılmasını isterler mi? Benim annem, babam, abim perişan oldular. Ben hakkımı istemekten başka ne yaptım?"

"FUTBOLCULAR SUSMADI, ALİ TANDOĞAN KORKTU"

Teknik direktörü Ali Tandoğan'ın kendisine ve ailesine destek olmadığını söyleyen Çam, “Korkmuş olabilir. Olaydan haberi olmadığını söyledi. Ama yalan. Ortalık yıkılırken nasıl haberdar olmaz. Antrenörlüğe yeni başladığı için kariyerinden korkmuş olabilir. Ama tüm futbolcu arkadaşlarım bana destek oldu. Hepsi lehime ifade verdiler. Hepsine cesaretlerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum.... Ben futbolcuyum. İşim bu. Şimdi, başka kulüpler beni suçlu ve ortalığı karıştıran adam olarak görüp istemezler mi diye korkuyorum. Oysa kim olsa daha fazlasını yapardım. Kaçmayacaktım da beni köpek kulübesine bağlamalarına izin mi verecektim?" ifadelerini kullanmıştı.



258 BİN LİRAYI VERMEMEK İÇİN...

Alacaklarının peşinde düştüğü için bu durum başına geldiğini söyleyen genç futbolcu, “İki yıldır TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Şanlıurfaspor’da oynuyorum. İlk senenin parasını tam alamadım. 88 bin liram kaldı. Onu da TFF’ye bildirmiştim. İkinci yıl bunu bile bile tekrar benimle sözleşme yaptılar. Sözleşmenin şartlarına uymadılar. 100 bin lira vermişlerdi. 170 bin lira alacağım içerde kaldı. Geçtiğimiz yılı da dahil edersek 170 bin artı 88 bin lira alacağımın peşine düştüm.” şeklinde konuşmuştu.



BONSERVİSİNE HİÇ PARA ÖDENMEDİ

Daha sonra yine 2. Lig'den Bandırmaspor’a kiralık gitti. Bandırmaspor’da oynadıktan sonra Trabzospor'a geri döndü. Oradan Trabzon Hekimoğlu takımına geçti. Şubat 2020'de sözleşmesi feshedildi. Yaklaşık 1 yılı kulüpsüz geçirdi. Eylül ayında Tarsus İdman Yurdu ile sözleşme imzaladı. Tarsus İdman Yurdu formasıyla ligde 3 gol ve 3 asistle oynayan Mertcan için şu ana kadar hiç bonservis ödenmedi.



TÜRKİYE ONU BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDUĞU HABERİYLE TANIDI

Mertcan Çam'ın futbolseverler tarafından tanınmasını gazeteci Atilla Türker sağlamıştı. 2018 yılında ortaya çıkan belgelere göre Trabzonspor ile Beşiktaş arasında imzalanan bir sözleşme vardı.



MEHMET EKİCİ TRANSFERİ VE MERTCAN ÇAM...

Bu sözleşmeye göre; Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Beşiktaş dışında başka bir kulübe gittiği taktirde Trabzonspor 1,5 milyon Euro ceza ödeyecekti. Ancak Ekici, Beşiktaş'a imza atmayınca işler karıştı. 6 aylık maaşı 700 bin Euro olan Ekici, bordo mavililerde kadro dışı bırakıldı ve Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'luk teklifine karşın satılmadı. Dönemin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gelen eleştiriler üzerine Ekici'den dolayı zarar etmediklerini açıkladı.



OLCAY ŞAHAN 200 BİN EURO KARŞILIĞI TRABZONSPOR'A

Trabzonspor'un bu transferden nasıl zarar etmediği büyük soru işaretiydi. Ancak Türker'in ortaya çıkardığı belgeler gizemi çözdü. Buna göre bonservisi 2 milyon Euro edebilecek olan Olcay Şahan, sadece 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’a verilmişti.

İKİ KULÜP ARASINDA ANLAŞMA

Diğer bir işlem ise Mertcan Çam operasyonuydu. Çam’ın, Trabzonspor'dan Beşiktaş’a transferi konusunda her iki kulüp arasında sözleşme imzalanmıştı. 2018 yazında Mertcan Çam, Trabzonspor’da 4 yıldır profesyonel futbolcu olmasına rağmen, A Takımı’nın formasını sadece 3 dakika giymişti. 2015 yılında Türkiye Kupası'nda Sivas'a karşı alınan 3-1'lik maçın son üç dakikası dışında bordo mavili forma giymeyen Mercan Çam için Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 29 Ocak 2018 tarihli bir sözleşme imzalanmıştı.



Buna göre sözleşmesi 15 ay sonra bitecek Mertcan için Beşiktaş 750 bin dolar bonservis ödeyecekti. Yüzde 18 KDV ile siyah beyazlıların kasasından çıkacak para 885 bin dolardı. Beşiktaş, 175’er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi yapacak ve Mertcan yeni sezonda Beşiktaş bünyesinde olacaktı. Mertcan sakatlansa ya da formsuz bir görüntü ortaya koysa da Beşiktaş’ın vazgeçme hakkı bulunmuyordu.

TRANSFER OLDUĞUNDAN HABERİ YOKTU

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği ancak futbolcu Mertcan Çam'ın bu transferden haberi olmadığı ortaya çıktı. Merhan Çam belgelerin ortaya çıkmasından sonra 9 Mart 2018'te yaptığı açıklamada "Bu transfer nasıl gerçekleşti hiç bilmiyorum. Ancak Beşiktaş’ın beni istemesi ve sözleme yapması benim için büyük bir gururdur" dedi.



BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ



Dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2018 Temmuz ayında "Mertcan Çam ile yaptığımız anlaşmayı feshettik. Kendisi anlaşma şartlarına uymadı" açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ'A GOL ATARAK KENDİSİNİ HATIRLATTI!

Önce Şanlıurfa'da yöneticilerin saldırısıyla sonra Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki gizli anlaşmayla adını duyuran Mertcan Çam, gece Vodafone Park'a ilk kez 2. Lig takımı Tarsus İdman Yurdu formasıyla çıktı. '2018'de Beşiktaş'a transfer olduğundan haberi olmayan' orta saha oyuncusu, 80. dakikada Beşiktaş ağlarını havalandırmayı başardı.

