Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği

3 senelik aranın ardından yeniden Beşiktaş formayı giymenin sevincini yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

2 kez çapraz bağları koptu, Siyah-Beyazlılar'a katıldığında sakatlık sorunları nedeniyle büyük şüpheler vardı. Ancak Kamerunlu yıldız, performansıyla şaşırttı. Kartal'ın golcüsü bireysel olarak kuvvetlendirme çalışmaları yaptı. 9 maçta 6 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden bu yana bir kez bile sağlık ekibinin tedavisine ihtiyaç duymadı.

HİÇBİR ŞEYE ALDIRMADI



Takvim'de yer alan habere göre, sezon başında Porto'dan takıma katılan 28 yaşındaki golcü futbolcunun, daha önce 2 kez çapraz bağları koparken, dizinde ezilme bulunuyordu. Bu sebepten dolayı da Kamerunlu yıldızın, benzer sorunlar yaşayabilecek olması nedeniyle transferi bir dönem eleştiri konusu olmuştu. Ancak Aboubakar, hiçbir şeye aldırış etmeden çalışmaya devam etti.

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İDMANLAR PERFORMANSINA YANSIDI

Kamerunlu santrforun, her gün antrenmanlardan önce bireysel olarak kuvvetlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Aboubakar'ın yaptığı bu idmanlar, performansına da yansıdı. 28 yaşındaki futbolcu, 9 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı. Özellikle yıldız oyuncunun, takıma katıldığı günden bu yana bir kez bile sağlık ekibinin tedavisine ihtiyaç duymamış olması dikkat çekti.



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