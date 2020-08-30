  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 13:38
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Feghouli'yi'

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Feghouli'yi'

Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir Fenerbahçe'den gözüne kestirdiği futbolcunun Deniz Türüç olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar kısa süre içerisinde resmi teklifini yapacak. Fenerbahçe'nin bu teklife karşılık Cimbom'dan Sofiane Feghouli'yi isteyeceği gelen haberler arasında.

Galaasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu. Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. 

Takvim'in haberine göre, Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç. Galatasaray ve Fenerbahçe transferde son zamanlarda büyük bir rekabet içinde. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Galatasaray'a vereceği cevap merakla bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar kısa zaman içinde Deniz Türüç için resmi teklifini yapacak.

Fenerbahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

FEGHOULI - DENİZ TAKASI

Fenerbahçe de Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Feghouli ile ilgilenmişti. Transferde böyle bir takasın da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Mbaye Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

2,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Geçen yıl Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertliler'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ve transfer gerçekleşiyor! Vedat Muriqi, İtalya yolcusu

26 MAÇTA 3 ASİST 1 GOL

6 kez A Milli Takım forması giyen Deniz geçen sezon 35 maçta görev aldı. 26 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı
F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Beşiktaş, Cyle Larin konusunda kararını verdi
Beşiktaş, Cyle Larin konusunda kararını verdi

Beşiktaş, Cyle Larin konusunda kararını verdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

İki yabancı dil bilen Bulut, farkını ortaya koydu
İki yabancı dil bilen Bulut, farkını ortaya koydu

İki yabancı dil bilen Bulut, farkını ortaya koydu

Topuk Yaylası'ndaki kampı tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmesi, oyuncularla iletişimindeki başarısını ön plana çıkartan unsur oldu.

Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor
Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor

Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp Lazio'yla anlaşma noktasına gelirken, transferin tamamlanmasına da ramak kaldı. 26 yaşındaki golcü futbolcunun pazartesiye kadar takımdan ayrılıp İtalya'ya sözleşme imzalamaya gitmesi bekleniyor.

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle federasyonlar ve spor kulüpleri bayram mesajları yayınladı.

Hat-trick yapan Gomis'li Al-Hilal şampiyon
Hat-trick yapan Gomis'li Al-Hilal şampiyon

Hat-trick yapan Gomis'li Al-Hilal şampiyon

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Giuliano'nun dönüşü
Giuliano'nun dönüşü

Giuliano'nun dönüşü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı iki yıl sonra Çubuklu formayı tekrar giyecek. 2 sene önce Al Nasr'a satılan sambacı, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. 30 yaşındaki oyuncu, Kanarya'yla yeniden anlaştı. Bu transfer bedelsiz bitirilecek.

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı
Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.