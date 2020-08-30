Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye baskın...

Transfer sezonuna bomba gibi giren ve dur durak bilmeyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray tarafından adeta baskına uğradı.Giuliano, kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.
ASLAN BASTIRDI, FENER ERKEN DAVRANDI
Sabah'ın haberine göre, yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray , Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.
BONSERVİSİ BEKLENİYOR...
Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.
AL NASR, FENER'E YENİ BİR TEKLİFLE GELDİ
Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak Fenerbahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.
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