Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye baskın...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...

Transfer sezonuna bomba gibi giren ve dur durak bilmeyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray tarafından adeta baskına uğradı.

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ASLAN BASTIRDI, FENER ERKEN DAVRANDI

Sabah'ın haberine göre, yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray , Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.

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BONSERVİSİ BEKLENİYOR...

Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.

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AL NASR, FENER'E YENİ BİR TEKLİFLE GELDİ

Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak Fenerbahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.

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