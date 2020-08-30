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aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 13:01
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İki yabancı dil bilen Erol Bulut, farkını ortaya koydu

İki yabancı dil bilen Erol Bulut, farkını ortaya koydu

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Topuk Yaylası'ndaki kampı tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmesi, oyuncularla iletişimindeki başarısını ön plana çıkartan unsur oldu.

2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Düze'deki Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de Erol Bulut farkı...

Milliyet'in haberine göre, Bulut'un oyuncularla iletişimi ve yabancı dil konusundaki başarısı ön plana çıktı.

Almanca ve İngilizce'yi iyi seviyede bilen genç çalıştırıcı, öğrencileriyle tercümanlar olmadan iletişime geçti. Özellikle Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçlarında oyuncularıyla direkt bire bir iletişim kurduğu görülen genç teknik adamın bu yönüyle fark yaratması dikkat çekti.

ARACISIZ DEVREYE GİRİYOR

Geçmiş dönemlerde yerli-yabancı hocalar çoğu zaman sadece tercümanlar ile takımla anlaşıyordu. Ancak antrenman ve maçlardaki talimatlarda Erol Bulut direkt kendi devreye giriyor.

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FERDİ'YLE YÜZ YÜZE

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkçesi yeterli olmadığı için genç öğrencisiyle yüz yüze konuşabilen Bulut, dediklerini rahatça aktarıyor.

Luiz Gustavo ve Zanka gibi isimlerle de Almanca üzerinden anlaşan 45 yaşındaki teknik adamın, bilhassa orta sahanın merkezinde olan Gustavo ile tercümansız konuşabilmesi büyük önem kazanıyor.

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