Fenerbahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.

Fenerbahçe sessiz ve derinden bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor... Bu sezon şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmeyen sarı-lacivertli camia, son derece iddialı bir kadro kurmaya çalışırken şimdi de rotayı Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya çevirdi.

VISCA'YLA ANLAŞMA TAMAM, SIRA BAŞAKŞEHİR'DE

Fanatik'in haberine göre, özellikle teknik patron Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için pazarlık süreci başladı. Fenerbahçe ve Başakşehir yönetimleri bonservis bedeli için masaya otururken, Bosnalı futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Fenerbahçe cephesinin şu anki en büyük kozu olacak.

İki yabancı dil bilen Erol Bulut, farkını ortaya koydu

TAKAS GÜNDEMDE

Bu arada bonservis pazarlıkları sırasında, Kanarya'da kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuların takasta kullanılması da seçenekler arasında bulunuyor. Büyük takım forması giymek isteyen Visca'nın, bu anlaşmayı dört gözle beklediği de gelen haberler arasında.

Ve transfer gerçekleşiyor! Vedat Muriqi, İtalya yolcusu