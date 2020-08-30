Fenerbahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Fenerbahçe sessiz ve derinden bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor... Bu sezon şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmeyen sarı-lacivertli camia, son derece iddialı bir kadro kurmaya çalışırken şimdi de rotayı Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya çevirdi.
VISCA'YLA ANLAŞMA TAMAM, SIRA BAŞAKŞEHİR'DE
Fanatik'in haberine göre, özellikle teknik patron Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için pazarlık süreci başladı. Fenerbahçe ve Başakşehir yönetimleri bonservis bedeli için masaya otururken, Bosnalı futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Fenerbahçe cephesinin şu anki en büyük kozu olacak.
TAKAS GÜNDEMDE
Bu arada bonservis pazarlıkları sırasında, Kanarya'da kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuların takasta kullanılması da seçenekler arasında bulunuyor. Büyük takım forması giymek isteyen Visca'nın, bu anlaşmayı dört gözle beklediği de gelen haberler arasında.
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