Ve transfer gerçekleşiyor! Vedat Muriqi, İtalya yolcusu

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp Lazio'yla anlaşma noktasına gelirken, transferin tamamlanmasına da ramak kaldı. 26 yaşındaki golcü futbolcunun pazartesiye kadar takımdan ayrılıp İtalya'ya sözleşme imzalamaya gitmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe - Lazio cephesinde son günlerde yaşanan gelişmeler Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'de kalabileceğini gösterirken sürpriz bir gelişme yaşandı ve taraflar nihayet anlaşma noktasını buldu.

Kosovalı golcü yeniden Lazio'ya transfer olma noktasına yaklaşırken gelen haberlere göre taraflar el sıkışmak üzere.

EN GEÇ PAZARTESİ AKŞAMI

Pazartesi akşamına kadar takımdan ayrılması beklenen Vedat Muriqi, İtalyan ekibiyle görüşecek ve transfer noktalandıktan sonra sarı-lacivertliler Muriqi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıklayacak.

ALİ KOÇ, 20 MİLYON EURO PEŞİN İSTİYOR

İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18-20 milyon Euro önermişti. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya "Peşin 20 milyon Euro isteriz" yanıtını vermişti.

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SÜPER LİG'DE 112 MAÇ 37 GOL - 14 ASİST YAPTI

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

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