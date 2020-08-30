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aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 14:21
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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe derbisi başvurusu: 'Seyircili oynansın'

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe derbisi başvurusu: 'Seyircili oynansın'

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Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Süper Lig'in yeni sezonunda 3. haftada oynanacak olan derbi maçının seyircisiz yapılacak olması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, TFF'nin ligde 1 Ekim'den itibaren seyircili maçların oynanacağını açıklaması ve Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev derbinin de boş tribünlere karşı oynanacak olması yönetimini harekete geçirdi.

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'ŞARTLAR EŞİT OLSUN'

Sarı kırmızılı yönetim derbinin TFF'nin pandemi nedeniyle belirlediği kurallar kapsamında seyircili oynanması için başvuruda bulundu. Takvime göre 25-28 Eylül'de oynanacak maç için yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

3. haftadaki derbinin seyircisiz olması büyük bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden olur. İkinci yarıda rakip sahada seyircili oynanacak olan derbinin ilk ayağının da aynı koşullar ve güvenlik tedbirleri kapsamında eşit ve aynı şartlarda oynanmasını talep etmekteyiz. Aynı durumun tersi yani rakibimiz de karşılaşsa bu yine haksız rekabete girer. Bunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

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