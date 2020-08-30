Mbaye Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

Cimbom'a geri dönen Mbaye Diagne, profesyonel ve tam konsantre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Milliyet'in haberine göre, Diagne'nin yeni sezon için hazır görünmesi teknik kadroyu umutlandırdı.Mbaye Diagne'nin çalışma hırsı dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan golcü yıldız, "Bu yıl çok farklı olacak. King Kong geri döndü" ifadelerini kullanmıştı.
Geçen sezon Club Brugge'a kiralanan ve burada da kadro dışı kalan 28 yaşındaki futbolcu adeta yeni bir sayfa açtı. Önceki gün TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a karşı 11'de maça çıktı.
TERİM ÇOK MEMNUN
Diagne maçta galibiyet golünü kaydetti. Performansından memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim'in lige sürpriz bir seçimle başlamaya hazırlandığı öğrenildi.
Diagne'nin fiziksel değerlerinin çok iyi olması nedeniyle Falcao'ya göre ilk 11'de oynama şansını artırdığı belirtildi.
Tek antrenman kaçırmayan ve son derece moralli olan Falcao'yu yoğun takvimde ekonomik kullanmak isteyen Terim'in sezona Diagne ile başlayıp daha sonra Falcao'ya dönme eğiliminde olduğu öğrenildi.
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ARDA TURAN
Diagne'deki büyük değişim sadece performans odaklı görünmüyor. Takımdaki ortamın etkisi büyük...
28 yaşındaki golcünün diğer takım arkadaşlarıyla iyi diyalog kurması ve başta Arda Turan olmak üzere kendisine destek verilmesi ile beraber takım içinde önceden yaşadığı sorunların tekrarlanmayacağı belirtiliyor.
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