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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:38
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Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

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UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un bir yıl Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı.

UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı FFP uzlaşma anlaşmasının gerektirdiği şekilde kurallara uyumlu olmadığı tespit etti ve bordo mavili kulübe yaptırım uyguladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2019 mali yılı için finansal koşulları yerine getirememesinden dolayı Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılım gösterme hakkı elde etmesi halinde turnuvaya katılamayacağı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.

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