Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

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Premier Lig'in başlamasına ramak kala yeni korona vakası! Premier Lig'in başlamasına ramak kala yeni korona vakası! Koronavirüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Ligi'nde bugün yapılan kulüp personeli ve futbolculara yapılan test sonuçları belli oldu. Bir kulüpten bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, bu kulübün ise hangisi olduğu söylenmedi.

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.