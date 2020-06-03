UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un bir yıl Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı.
UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı FFP uzlaşma anlaşmasının gerektirdiği şekilde kurallara uyumlu olmadığı tespit etti ve bordo mavili kulübe yaptırım uyguladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2019 mali yılı için finansal koşulları yerine getirememesinden dolayı Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılım gösterme hakkı elde etmesi halinde turnuvaya katılamayacağı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
Koronavirüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Ligi'nde bugün yapılan kulüp personeli ve futbolculara yapılan test sonuçları belli oldu. Bir kulüpten bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, bu kulübün ise hangisi olduğu söylenmedi.
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