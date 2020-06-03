SPOR GÜNDEMİ

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi

Trabzonspor, CAS'a gidiyor! Trabzonspor, CAS'a gidiyor! Trabzonspor, UEFA'nın aldığı "Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına" itiraz etmek için 10 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracaklarını açıkladı.

TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Özdemir'den Trabzonspor açıklaması: ‘Beraberce mücadele edeceğiz‘ TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Ayrılığı duyurdular! F.Bahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor... Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ‘Talihsizliktir‘ Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: ‘Talihsizliktir‘ Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Alman devi talip! İtalyanlar duyurdu: Cengiz Ünder'e Alman devi talip! Serie A ekibi AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih ve RB Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.