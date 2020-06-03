UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, bordo-mavili ekibe verilen cezayla ilgili açıklama yaptı.
A Spor'un haberine göre Özdemir, "Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
Trabzonspor, UEFA'nın aldığı "Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına" itiraz etmek için 10 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracaklarını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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