"Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz"

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtti.
"İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan Ertuğrul Doğan, UEFA'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.'' çağrısında bulundu.
Trabzonspor'un ekonomik durumuna da değinen Doğan, " Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın." şeklinde görüş bildirdi.
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
İtalyan basını, Galatasaray'ın Atalanta'nın gündeminde olan Marcao için 11 milyon euro istediğini yazdı
Galatasaray'ın, Brezilya devi Sao Paulo kulübünün B takımında oynayan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki Fabinho ile ilgilendiği iddia edildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, ""Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraberce mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.
FCSB sahibi George Becali, adı Galatasaray ile anılan Florin Coman'ın bu yaz takımdan ayrılacağını ve bir sürpriz gerçekleşeceğini söyledi.
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