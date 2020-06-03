Ahmet Ağaoğlu'ndan Jose Sosa ve Filip Novak sözleri: Sezon sonunda görüşeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile birlikte basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor.

"KAPTANLA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Bununla alakalı olarak süreç içinde gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada çok açık ifade ettik. Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri.

“FUTBOLCULARIMIZLA İLGİLİ SÜREKLİ TRANSFER HABERLERİ ÇIKIYOR”

Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor.

“BU OYUNLARI PLANLAYANLARIN YAŞI KADAR BENİM YÖNETİCİLİK TECRÜBEM VAR”

Bu tür oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticilik tecrübem var. Bunların hepsinin farkındayım, tahmin ediyorum ki hepiniz farkındasınızdır. Takımımızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar.

“KAPTANIMIZIN TALEBİ SEZON SONU GÖRÜŞMEK”

Önümüzde çok önemli bir süreç var, lig bitimine kadar acelemiz yok, kafamızı bu ve buna benzer konularla meşgul etmesine izin vermeyelim dedi kaptanımız. Bizzat talebi buydu. Gerek kaptanımız ve gerek diğer oyuncularımızın adı gerçek dışı haberlerde çıkıyor.

“KAPTANIMIZIN EŞİ ÜZERİNDEN KİRLİ BİR KAMPANYAYA ŞAHİT OLDUK”

Özellikle son günlerde kaptanımızın eşi üstünden yapılan kirli bir kampanyaya şahit olduk. Bir kadına, anneye aşağılık bir haberlerin yapılması utanç verici bir şeydir. Kaptanımızın çocukları burada büyüyor.

“ŞİDDETLE KINIYORUM”

Aidiyet duygusuyla buraya bağlı olan kaptanımızın eşine yapılan bu haberleri şiddetle kınıyorum. Kaptanımız ve bütün futbolcularımız bu kentte misafirlerimizdirler. Aidiyet duygusuyla buraya bağlı olan insanlara saygı duymak haricinde bir duyguda bulunamayız.

“DEĞERLERİMİZE DİL UZATANLARIN YAPTIKLARI YANLARINA KALMAZ”

Bütün oyuncularımız bu kentle bütünleşmiş evlatlarımızdır. Onların eşleri, çocukları, nişanlıları, sevgilileri, anneleri ve babaları bizim en değerlilerimizdir. Bizim değerlerimize dil uzatanların yaptıkları yanlarında kalmaz.

“BİZE OPERASYON YAPILACAĞINI BİLİYORDUK”

Bize birtakım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız olmalı.

“GELDİĞİMİZ NOKTA BAZI KİŞİLERİ CİDDİ ŞEKİLDE RAHATSIZ ETMİŞTİR”

Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır.

“BU ÜLKEYE GELEN HER YABANCI FUTBOLCU BİZİM MİSAFİRİMİZDİR”

Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir.

Türk milleti misafirperverdir. Birtakım eksikliklerini sosyal medya üzerinden gidermek isteyen şahısların bu eksikliklerini gidermesine kimsenin izin vermemesini rica ediyorum.

“ALGILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ VE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz.

“SOSA İLE HER GÜN 1 SAAT YÜZ YÜZE KONUŞUYORUZ”

Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat-1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor.

“LİGDE VE KUPADA FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇLARIMIZ VAR”

Final niteliğinde 8 maçımız ve kupada yarı final-finalimiz var inşallah. Hocamızın, oyuncularımızın, konsantrasyonunu bozacak ya da bozmaya yönelik spekülasyonlara hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Birinci önceliğimiz maçlarımız.

“SÖZLEŞMESİ BİTEN HER FUTBOLCUMUZLA SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUZ”

Sözleşmesi biten her oyuncumuzla sözleşme yenileme niyeti içindeyiz. Sosa'yla sadece oyuncu olarak değil daha farklı planlarımız da var. Defalarca söylememize rağmen bu haberler çıkıyorsa benim onlarla farklı platformlarda mücadele etmem gerekiyor.

“3-4 SENEDE YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ 2 SENEDE YAPTIK. BU BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR”

Geldiğimizden beri sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bunu da sürekli kılmamız lazım. Kimsenin endişesi olmasın. 3-4 sene müsaade istememize rağmen 2 sene içinde geldiğimiz nokta birileri için beklenmedik bir görüntü arz ediyorsa da kimse kusura bakmasın."

FILIP NOVAK İDDİALARI

"Filip Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'Önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi.

Novak'la sözleşme görüşmelerini mayıs sonuna bırakalım demiştik şubat ayında ama koronavirüs süreci nedeniyle lig sonuna bırakma kararı aldık.”

JOSE SOSA’NIN AÇIKLAMALARI

Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan sonra söz alan Jose Sosa, şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri.

“TRABZONSPOR’DA ÇOK MUTLUYUM”

Başkanımız beni anlayışla karşıladı. Başkanımızın uygun gördüğü başka bir pozisyonda bile devam edeceğimizi görüşmüştük. Başkanımız herkesin problemini tek tek çözüyor. Trabzonspor'da çok mutluyum.

“KULÜBÜMÜZÜ AİLE OLARAK GÖRÜYORUM”

Kulübümüzü aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ne eşime, ne de ailemden herhangi birine yapılan bir söylemin beni üzdüğünü söylemem gerekiyor. Buna izin vermeyeceğimi de... Kızlarım burada doğdu. Burada ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok.

“CAMİAYA HAK ETTİKLERİ MUTLULUĞU VERMEK İSTİYORUZ”

Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz ve bütün herkes tek bir hedefe odaklandık. İnsanların bize olan desteklerini biliyoruz. Bize olan sevginin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Onlara hak ettikleri mutluluğu vermek istiyoruz."