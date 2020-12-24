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aksam.com.tr
  • 24 Aralık 2020 Perşembe 12:23
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Son dakika haberi: Uslan be Adem Ljajic! Bunu da yaptı...

Son dakika haberi: Uslan be Adem Ljajic! Bunu da yaptı...

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Beşiktaş, problemli yıldızı Adem Ljajic ile başı dertte. Sakatlığı, isteksiz ve garip tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, kendini İstanbul gecelerine verdi. Alkol problemi nedeniyle uyarı alan Sırp oyuncu ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp oyuncu takımda kadroya girmeyi unuturken gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı.

Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan Adem Ljajic'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

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KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ

Takvim'de yer alan habere göre, Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

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AMAN SABAHLAR OLMASIN!

Beşiktaş yönetiminin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

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YALÇIN VE ÇEBİ GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.

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Uslan be Ljajic! Bunu da yaptı...
Uslan be Ljajic! Bunu da yaptı...

Uslan be Ljajic! Bunu da yaptı...

Beşiktaş, problemli yıldızı Adem Ljajic ile başı dertte. Sakatlığı, isteksiz ve garip tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, kendini İstanbul gecelerine verdi. Alkol problemi nedeniyle uyarı alan Sırp oyuncu ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

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