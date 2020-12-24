Son dakika haberi: Uslan be Adem Ljajic! Bunu da yaptı...

SPOR GÜNDEMİ

Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler... Futbolda bahis iddiası! Savunmalarını istediler... TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi

Uslan be Ljajic! Bunu da yaptı... Uslan be Ljajic! Bunu da yaptı... Beşiktaş, problemli yıldızı Adem Ljajic ile başı dertte. Sakatlığı, isteksiz ve garip tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, kendini İstanbul gecelerine verdi. Alkol problemi nedeniyle uyarı alan Sırp oyuncu ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...' Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...' Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. 3 kırmızını çıktığı maçta ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

F.Bahçe'ye Perotti'den kötü haber geldi F.Bahçe'ye Perotti'den kötü haber geldi Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Yıldız futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.

Tümer Metin şaştı kaldı: Anlayamadım Tümer Metin şaştı kaldı: Anlayamadım Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçı dün geceye damga vurdu. Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken her iki takım hocasını da tercihlerinden ötürü anlayamadığını ifade etti.