Aynı anda 6 yabancı oynatıp görevine son verilen antrenör tepkili

Menemenspor'un dünkü maçtan sonra yollarını ayırdığını açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya hesaplarından vefat eden annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.
Terzi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Annem seni o kadar çok özledim ki keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum.
GEÇEN SEZON RAKİBİNİN YAPTIĞI HATAYA KENDİSİ DÜŞTÜ
Adanaspor karşısında ilk 11'de 5 yabancı oyuncu Gentian Selmani, İbrahim Adamu, Anane Tidjani, Mohammed Kamara ve David Domgjonas'a yer veren Menemenspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Şeref Özcan'ın yerine İbrahim Akanbi Rasheed'i oyuna sürdü.
Böylelikle sahada 6 yabancı oyuncunun yer aldığı Menemenspor, 79. dakikada Tidjani'nin yerine Murat Elkatmış'ı alsa da TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre kural ihlali gerçekleştirdi.
Bu ihlali yapan ekip, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılıyor.
Geçen sezonun 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor rakibini 1-0 mağlup etmişti. Ancak Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.
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DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
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