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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:52
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Son dakika haberi... Lille'de alacaklı krizi! Burak Yılmaz...

Son dakika haberi... Lille'de alacaklı krizi! Burak Yılmaz...

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Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çevik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor. Başkan Gerard Lopez, 200 milyon euro borç nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu gelişmelerin ardından Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Fransa'nın Lille kulübü, büyük bir ekonomik krizin içerisinde...

Sporx'in Canal Plus'tan aktardığı habere göre, Lille Kulübü Başkanı ve çoğunluk hisselerin sahibi Gerard Lopez, ana kredi sağlayıcı Elliott Management ile bir araya geldi ve kulübün ekonomik darboğazını görüştü. Takımın 200 milyon euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu bu toplantının ana konusu oldu. Ayrıca, bu borçların ödenmemesi nedeniyle gerçekleşebilecek yönetim değişikliği gündeme geldi.

DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), Fransa'daki futbol kulüplerinin mali hesaplarını izlemek ve denetlemekten sorumlu kuruluş]kontrolünde olan Lille'in finansal açıdan bu borçları en geç ocak ayında ödemek zorunda olduğu ve bunun yollarından birinin oyuncu satışı olduğunun da altı çizildi.

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KİŞİSEL KEFALET VERDİ

L'Equipe'te ve MediaPro'da yer alan haberlere göreyse, Gerard Lopez, Elliott Management'tan aldığı borçları ödemek için DNCG'ye bizzat kişisel garanti mektubu yazdı. Bu borca kişisel olarak kefalet veren Lopez, koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntılarının olduğu ve bu nedenle kredi borçlarının ödenemediğini iletti.

Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı. Ancak, bu adımlar yetmedi.

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RENNES'İN ESKİ BAŞKANI PUSUDA

Elliott Management, 200 milyon euro'ya yaklaşan borcu Gerard Lopez'in ödeyemeyeceğine karar verirse bu durumda iki formül devreye girecek.

Öncelikle, Gerard Lopez 200 milyon euro borcu ödeyebilmek için elindeki hisselerden bazılarını satar ve yeni bir ortak bulur. Diğer alternatif ise Elliott Management'ın yeni bir yönetim talep etmesi olacak. Bu durumda öncülüğünü Rennes'nin eski başkanı Oliver Letang'ın yaptığı bir konsorsiyum kulübü tamamen devralabilir.

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OYUNCU SATARAK BORÇ ÖDENECEK

Le Voix du Nord gazetesine göre ise bazı oyuncular için gelen teklifleri kullanarak Gerard Lopez kulübü elinde tutmaya devam edebilir. Renato Sanches'e gelen 70 milyon euroluk resmi bir teklifin belgesini DNCG ve Elliott Management'a gösteren Lopez, oyuncuları satarak bu borcu ödeyeceğini ancak 2021 yazına kadar uzanan yeni bir ödeme takvimi talep ettiği de vurgulandı.

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YAŞANANLAR
Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
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• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

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