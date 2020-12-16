Son dakika haberi... Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer ediyor!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk transferini Kasımpaşa'dan yapıyor...
Teknik direktör Fatih Terim Atakaş Hatayspor maçının ardından transferle ilgili net ifadeler kullanmış ve çalışmaların erkenden başladığını belirtmişti.
Hatayspor maçı sonrası Terim "Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır." şeklinde konuşmuştu.
2.5 YILLIK TEKLİF
Maliyetsiz oyunculara yönelen Galatasaray'da ilk hedef ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Aytaç Kara için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla başlayan görüşmelerin Ocak ayı transfer döneminde mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
Galatasaray Aytaç Kara'ya 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Kasımpaşa'da son 4 maçtır kadroya dahil edilmeyen 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ise ödenmeyecek!
Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.
St. Etienne, Portekizli stoper Edgar Ie için Trabzonspor'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-Mavililer miktarı az bulurken rakamın artması halinde transferin gerçekleşebileceğini Fransız ekibine iletti.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin'le birlikte kadro dışı bırakılan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Tyler Boyd, devre arasında takıma dönüyor. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuya ligin ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor.