Son dakika haberi... Umut Meraş, Galatasaray'dan haber bekliyor

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaı planlayan Galatasaray'ın gündeminde Umut Meraş var.

Devre arası transfer dönemini bekleyen Galatasaray, takıma yapacağı takviyelerle iki kulvarda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Ocak ayında takımı güçlendirmeye hazırlanan Aslan'da, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken gündeme Umut Meraş ismi gelmişti.

Takvim'de yer alan habere göre, milli futbolcu, Le Havre'da bir sezon daha ikinci lig oyuncusu olarak kalmak istemiyor. Le Havre, bu sezonda da 15 hafta sonunda 13. sırada 1. Lig'e çıkma şansı neredeyse kalmadı.

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GALATASARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Milli takımdaki formasını da kaybeden Umut'un düşüncesi ise piyasası varken ocak ayında Le Havre'dan ayrılmak ve bu nedenle Galatasaray'dan teklif bekliyor.

Umut Meraş kısa bir süre önce ayrılmak istediğini resmen duyurmuştu

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