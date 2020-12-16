Son dakika haberi... Fenerbahçe, Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel'e kancayı taktı

Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.

Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.

SABAH'ta yer alan habere göre, Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

DEVRE ARASINDA SERBEST KALACAK

Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Damimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinckernagel, Bodo Glimt forması ile sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı.

200 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

1994 doğumlu Danimarkalı oyuncu, Norveç Ligi'nin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Bodo Glimt takımının bu başarıyı yakalamasında en önemli faktörlerden birisi oldu.

Oynadığı 30 maçta 22 gol, 24 asist gibi ulaşılması zor istatistiklere imza atan Zinckernagel, 2018'de 200 bin Euro'ya Norveç kulübüne transfer olmuştu