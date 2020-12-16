Son dakika haberi... Fenerbahçe, Trabzonspor'un istediği Philip Zinckernagel'e kancayı taktı

Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.
DEVRE ARASINDA SERBEST KALACAK
Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Damimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.
10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinckernagel, Bodo Glimt forması ile sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı.
200 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU
1994 doğumlu Danimarkalı oyuncu, Norveç Ligi'nin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Bodo Glimt takımının bu başarıyı yakalamasında en önemli faktörlerden birisi oldu.
Oynadığı 30 maçta 22 gol, 24 asist gibi ulaşılması zor istatistiklere imza atan Zinckernagel, 2018'de 200 bin Euro'ya Norveç kulübüne transfer olmuştu
Saha içinde top taşıyan oyuncu problemini çözmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'un da ilgilendiği Norveç kulübü Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe aldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.
Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı ve performansıyla alkış toplayan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız ekibi Marsilya, Kamerunlu golcüyü gündemine aldı.
St. Etienne, Portekizli stoper Edgar Ie için Trabzonspor'a 2 milyon euroluk teklif yaptı. Bordo-Mavililer miktarı az bulurken rakamın artması halinde transferin gerçekleşebileceğini Fransız ekibine iletti.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin'le birlikte kadro dışı bırakılan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Tyler Boyd, devre arasında takıma dönüyor. Oyuncusunun durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, ABD'li futbolcuya ligin ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor.