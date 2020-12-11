Son dakika haberi... Galatasaray'da golcü operasyonu: İki isim masada

Bafetimbi Gomis'in 2018'deki ayrılığının ardından hücum hattında bir türlü isikrara yakalayaman Galatasaray, devre arasında kanayan parmağı kesecek...
Falcao'yu gönderecek olan Aslan, golcü sorununu teknik patron Fatih Terim'in transferine onay verdiği bu iki oyuncunun menajerleriyle temasa geçti.
HANGİSİ UYGUN OLURSA O OLACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, Mandzukic ve Ahmed Musa'dan hangisinin maliyeti daha uygun bulunursa onunla sözleşme imzalayacak. Ancak teknik heyet ve yönetimin aldığı ortak karara göre, yeni kontrat kesinlikle uzun süreli olmayacak.
MANDZUKIC'E 1+1, AHMED MUSA'YA 2+1
Özellikle 34 yaşındaki Mandzukic için düşünülen süre maksimum 1+1 yıllık olacak. 28 yaşındaki Ahmed Musa'ya da 2+1 senelik sözleşme önerilmesi planlanıyor.
YENİ GOLCÜYE 3,5 MİLYON EURO
Falcao ile yolların ayrılması halinde yıllık 7 milyon euro civarında bir mali yükten kurtulacak olan Galatasaray yönetimi, yeni golcü için maksimum 3,5 milyon euroluk bir maaş bütçesi ayırdı. İmza parasının da yıllık maaş içinde eritilmesi ve böylece Finansal Fair-Play limitinden muaf tutulması hedefleniyor.
GENÇ TRANSFERİ YAZA
Sarı-kırmızılılar böylece hem daha istikrarlı hem de maliyeti daha düşük bir kadro kurmanın hesapları içerisinde. Fatih hocanın scout ekibiyle birlikte izleyip onay verdiği genç oyuncuların transferi ise yaz döneminde gerçekleşecek.
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