Ve ayrılık kapıda! Şener Özbayraklı, Galatasaray'dan ayrılıyor

Kendisini göstermek için Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı, beklediği fırsatları bulamayınca devre arasında ayrılmanın hazırlıklarını yapmaya başladı.
Fatih Terim'in Club Brugge maçında 1 ve PSG maçında 18 dakika şans verdiği 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını 1.5 sezonda toplam 14 maçta giydi. Toplamda 620 dakika sahada kalabildi.
CİMBOM, KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Bu sezon Çaykur Rizespor maçında 1 dakika forma verdiği sarı-kırmızılı futbolcu, ilk yarı sonuna kadar forma bulmazsa Galatasaray'dan sadece 1 dakika oynayıp ayrılacak. Fenerbahçe'den gelen Şener o 1 dakikada 1 kez topla buluştu. 1 de pas attı.
SABAH'ta yer alan habere göre, sezon sonunda anlaşması sona erecek olan tecrübeli futbolcuya, Galatasaray'ın bonservisinde kolaylık sağlaması bekleniyor.
Defansın sağında Linnes ve Omar gibi iki önemli rakibi bulunan Şener Özbayraklı, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi.
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