Son dakika haberi... Güle güle Luyindama! Aslan fiyatını belirledi...

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını tamamen kaçıran, bu sezon da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemeyen Luyindama, buna rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor.
İLGİ ÇOK FAZLA
Fanatik'te yer alan habere göre, yıldız futbolcunun menajeri, yönetimin kapısını çalarak başarılı stopere olan ilgiyi anlatırken, olası satış opsiyonunu öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda yapılan son görüşmede, Sarı-kırmızılı yönetimin Luyindama için 12 milyon euroluk alt limit belirlediği ve Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde, bundan daha düşük bir rakama oyuncunun kesinlikle bırakılmayacağını ilettiği bildirildi.
BÜYÜK KÂR ELDE EDEBİLİRLER
Sakatlık döneminde formayı Donk'a kaptıran 26 yaşındaki stoper, önce 3 milyon euro kiralama, ardından 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege kulübünden transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar, olası bir satış halinde hem bu transferden para kazanmış olacak hem de gelen bonservis ücretiyle Terim'in listesindeki takviyeleri gerçekleştirecek.
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