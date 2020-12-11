Ryan Babel'e yol göründü

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan Galatasaray, topladığı puanlarla zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Sarı-kırmızılı takım, yakaladığı havayı güçlendirmek için gözünü ocak ayı transfer dönemine dikti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde...
KİRALAMAK İSTİYORLAR
SABAH'ın haberine göre, kadro planlaması yapan sarı-kırmızılı takımda geleceği henüz netleşmeyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e de ülkesinden talip çıktı. Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, tecrübeli futbolcuyu kiralamak için en kısa sürede Galatasaray'a teklifini sunacak.
Ryan Babel'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona eriyor. Hollandalı futbolcuyla ilgili kesin kararı Fatih Terim verecek.
Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalısı Ryan Babel'e ülkesinden talip çıktı.
Denizlispor, Süper Lig'de son olarak oynadıkları Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkarıldıktan sonra gösterdiği tepki sonucu elini kıran Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi.
Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Başarılı teknik adam 8 futbolcunun gönderilmesini isterken bu oyuncular arasında Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini de var.
Sezon başından beri eksiklerle mücadele eden Sergen Yalçın'ın eli bu sefer güçlü fakat şimdi de Larin ile N'Koudou arasında seçim yapmakta zorlanıyor.