Ryan Babel'e yol göründü

Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalısı Ryan Babel'e ülkesinden talip çıktı.

Süper Lig'de son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan Galatasaray, topladığı puanlarla zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Sarı-kırmızılı takım, yakaladığı havayı güçlendirmek için gözünü ocak ayı transfer dönemine dikti.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı mevkilere takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk iddiasını sürdürmenin peşinde...

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KİRALAMAK İSTİYORLAR

SABAH'ın haberine göre, kadro planlaması yapan sarı-kırmızılı takımda geleceği henüz netleşmeyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e de ülkesinden talip çıktı. Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, tecrübeli futbolcuyu kiralamak için en kısa sürede Galatasaray'a teklifini sunacak.

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Ryan Babel'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona eriyor. Hollandalı futbolcuyla ilgili kesin kararı Fatih Terim verecek.

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