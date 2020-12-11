Galatasaray'da Ryan Babel antrenmana katılmadı

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına devam etti.
Sarı-kırmızılı takım, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Galatasaray'ın tecrübeli Hollandalısı Ryan Babel'e ülkesinden talip çıktı.
Denizlispor, Süper Lig'de son olarak oynadıkları Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkarıldıktan sonra gösterdiği tepki sonucu elini kıran Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi.
Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Başarılı teknik adam 8 futbolcunun gönderilmesini isterken bu oyuncular arasında Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini de var.
Sezon başından beri eksiklerle mücadele eden Sergen Yalçın'ın eli bu sefer güçlü fakat şimdi de Larin ile N'Koudou arasında seçim yapmakta zorlanıyor.