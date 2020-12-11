Galatasaray'da Ryan Babel antrenmana katılmadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray'da Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.