Son dakika haberi... Onyekuru'da Galatasaray'ı üzecek sürpriz gelişme

Galatasaray'da taraftarn sevgilisi Henry Onyekuru'da sarı-kırmızılı taraftarları üzecek yeni bir gelişme yaşandı: CSKA Moskova, Onyekuru için devreye girdi.
BONSERVİSİYLE ALACAKLAR
Fanatik'in haberine göre, Ruslar'ın en büyük avantajı, Nijeryalı yıldızı bonservisiyle birlikte istiyor olmaları ve kulübü Monaco ile anlaşmaları. Fransızlar, genç yeteneği bir kez daha kiralık göndermeye sıcak bakmasalar da, Galatasaray'ın ısrarı ve oyuncunun Türkiye'ye dönmeyi çok istemesi sebebiyle görüşmeleri sürdürüyorlar.
ASLAN YAKIN MARKAJDA
Onyekuru, CSKA'dan gelen son teklifi geri çevirmişti. Ancak Ruslar'ın daha yüksek ücretli yeni bir teklifle kapıyı çaldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da transfer sürecini yakından takip ediyor ve hem Onyekuru'dan hem de menajeri D'avila'dan sürekli bilgi istiyor.
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