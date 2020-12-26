Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor da Batuhan Kör'e talip oldu

Bursaspor'da yakaladığı çıkış ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Batuhan Kör'e olan ilgi devam ediyor. Trabzonspor da genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Türkiye Kupası'nda Bursaspor'un Göztepe'yi uzatmalarda 5-4 mağlup ettiği maçta 4 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör için dev kulüpler sıraya girdi.

Batuhan Kör, Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe'yi uzatmalar sonucu 5-4 mağlup eden Bursaspor'da 4 gol atarak yıldızlaşmıştı. Bursaspor altyapısından bu sezon A takıma çıkan, ligde ve kupada toplam 16 maçta forma giyip 9 gol kaydeden 19 yaşındaki Batuhan için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına başlamıştı.

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FATİH TERİM ÇOKTAN FARK ETMİŞ

Batuhan Kör'ün Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in radarına çoktan girdiği ortaya çıktı. Göztepe maçının ardından çıkan bir haberde Fatih Terim'in talimatıyla Galatasaray scoutlarının 1 ayı aşkın bir süredir Batuhan'ı takip ettiği belirtilmişti.

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FENERBAHÇE DE İLGİLENMEYE BAŞLADI



Göztepe maçındaki tarihi performansının ardından Fenerbahçe de genç futbolcuyu yakın takibe aldı ve hatta transfer çalışmalarına başladı.

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TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Küçük yaşta Trabzonspor altyapısında beğenilmeyen, oradan Samsunspor'a geçen, burada da kendini gösteremedikten sonra Bursaspor'a transfer olan genç futbolcu sezona damga vurunca tüm gözler ona çevrildi.

19 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 gol atmayı başardı. Trabzonspor da bir dönem beğenmediği alt yapısından oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili idarecilerin Batuhan'ın babası Taner Kör ile ilk teması kurdu. Baba Kör'ün "Oynayacağı bir kulübe gitmesini istiyoruz. Bursaspor ile görüşmeniz gerekiyor." dediği öğrenildi.

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"HEDEFİM AVRUPA, PREMIER LİG'İ İSTERİM"

Önceki gün takım arkadaşı Ali Akman ile TRT Spor'a bir röportaj veren Batuhan, hakkında çıkan transfer haberlerini ve bireysel kariyer hedeflerini şu sözlerle anlattı:

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"WERNER VE RONALDO'YA BENZİYORUM"

İdolünün Ronaldo olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Son zamanlarda Timo Werner'i kendime benzetiyorum, genel olarak da tarzım Cristiano Ronaldo'ya benziyor." ifadelerini kullandı.

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