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  • Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 113 yıllık tarihinde bir ilk... Sarı-lacivertli kulübe haciz şoku!
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:57
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 113 yıllık tarihinde bir ilk... Sarı-lacivertli kulübe haciz şoku!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 113 yıllık tarihinde bir ilk... Sarı-lacivertli kulübe haciz şoku!

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Fanatik

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin 113 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı... ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 85-72 mağlup olan Fenerbahçe'ye bir üzücü haber daha geldi. Karşılaşmanın oynandığı esnada haciz memurları, Fenerbahçe'nin takım otobüsüne haciz işlemi uygulamak istedi. Maç sırasında salondan çıkarak otobüsün yanına giden sarı-lacivertli kulübün yöneticileri, işlemin ertelenmesi için haciz memurlarına talepte bulundu, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrılırken salonun dışında flaş bir gelişme yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.

YÖNETİCİLER MAÇI BIRAKTI OTOBÜSÜN YANINA GİTTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti. Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.

Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu.

KISA SÜRELİ TARTIŞMA YAŞANDI

Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.

İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi. Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı aktarıldı. 

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