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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:50
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Fenerbahçe Beko'ya bir darbe de Anadolu Efes'ten

Fenerbahçe Beko'ya bir darbe de Anadolu Efes'ten

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ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı derbide rakibini 85-72 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12'de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 113 yıllık tarihinde bir ilk... Sarı-lacivertli kulübe haciz şoku!

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