Fenerbahçe Beko'ya bir darbe de Anadolu Efes'ten

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12'de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko'ya bir darbe de Anadolu Efes'tenhttps://t.co/7t80UXSGTP pic.twitter.com/BylcUkceMx— Akşam Spor (@aksamspor) December 26, 2020
Detaylar geliyor...
Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı derbide rakibini 85-72 mağlup etti.
Bursaspor'da yakaladığı çıkış ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Batuhan Kör'e olan ilgi devam ediyor. Trabzonspor da genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
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Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı 'İranlı Messi' lakaplı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da ayın futbolcusu seçildi.