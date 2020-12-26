Fenerbahçe Beko'ya bir darbe de Anadolu Efes'ten

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F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Bonservissiz geliyor Orta sahada kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, direksiyonu bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Jese'ye kırdı. İşte detaylar...

F.Bahçe'ye bir darbe de Anadolu Efes'ten F.Bahçe'ye bir darbe de Anadolu Efes'ten ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı derbide rakibini 85-72 mağlup etti.

G.Saray ve Fener'in ardından Batuhan'a bir talip daha G.Saray ve Fener'in ardından Batuhan'a bir talip daha Bursaspor'da yakaladığı çıkış ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren Batuhan Kör'e olan ilgi devam ediyor. Trabzonspor da genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Samatta yolcu Fenerbahçe'de Samatta yolcu İtalyan basını, F.Bahçe'nin golcüsü Samatta ile yolları ayırmaya hazırlandığını iddia etti.

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.