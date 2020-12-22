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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 10:17
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Son dakika haberi: Ali Koç'tan flaş Erol Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Son dakika haberi: Ali Koç'tan flaş Erol Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

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Sabah

Fenerbahçe'de herkes "bu kadar iyi bir kadro kurulmuşken Erol Bulut'la sezonu çöpe atmayalım, erken bir müdahale şart" düşüncesindeyken Başkan Ali Koç ise kararını verdi. Olası Medipol Başakşehir yenilgisi ile yolların ayrılması beklenirken kazın ayağının hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Detaylar...

Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK yenilgisinin ardından Erol Bulut ve Ali Koç'a çevrildi.

Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. 

Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.

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BİR SÜRPRİZ OLMAZSA

Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarı-Lacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor. Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, Erol Bulut'un görevden alınması kararının gelmesi beklenmiyor.

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SİSTEM DEĞİŞİYOR: 4-4-2 DIAMOND

Gaziantep maçının ikinci yarısında oynanan futbol, teknik heyete yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci yarıda Thiam ile Cisse'nin ileride ikili olduğu "4-4-2 diamond" (elmas) sistemiyle oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıya oranla hayli etkili bir görüntü çizdi.

Bulut ve kurmayları, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse Sosa ile Ozan ikilisi Gustavo'nun önünde oynayacak. 10 numarada Mert Hakan'ın görev alması bekleniyor.

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