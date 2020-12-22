  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 10:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Paylaş

Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz teknik direktör Erol Bulut… Genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu.

Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. Erol Bulut'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.

BULUT UÇURUMUN KENARINDA

Koç döneminde göreve getirilen 4. teknik direktör olan Erol Bulut'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor..

Son dakika haberi: Ali Koç'tan flaş Erol Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...
Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Koç'tan flaş Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...
Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam
Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha
Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...
Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.

G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'
G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'

G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'

Galatasaray, Danimarka takımı Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldığı ortaya çıktı.

Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer
Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer

Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer

Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk
Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk

Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Kötü futbolun yanı sıra takımın gelecek adına da umut vermemesi ve oyuncular arasındaki gerginlik dikkat çekerken Sarı-Lacivertli yönetimin takımla ilgili düşünceleri de ortaya çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.