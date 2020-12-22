  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 09:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Olay! Galataaray yönetimi, Mete Kalkavan için topa giriyor

Olay! Galataaray yönetimi, Mete Kalkavan için topa giriyor

Paylaş

Milliyet

Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.

Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması üzerine Mete Kalkavan'ın da Göztepe karşılaşmasına verilmesi sarı-kırmızılı kulüpte büyük öfkeye neden oldu.

Galatasaray yönetiminin bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştireceği ve ardından da sert bildiriye imza atacağı öğrenildi. Camianın ve taraftarın hafta sonu yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmakla eleştirdiği yönetim böylece topa girecek.

Özellikle Fatih Terim'e verilecek cezayla ilgili yapılan yorumlardan rahatsız olan yönetimin, bununla ilgili sert ifadeler kullanacağı ifade edildi.

KALKAVAN'I VERMEYİN

Galatasaray'da Fatih Terim'in Karagümrük maçında atılmasının hemen ardından Mete Kalkavan'ın Göztepe maçına verilmesi de 'manidar' bulundu.

Kalkavan'ın yönettiği son 6 maçta sadece 1 kez kazanan sarı-kırmızılıların geçen sezonki Sivas deplasmanından sonra açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, penaltılarının verilmediğini söyleyip, "Sevgili MHK; Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya! Kalkavan, sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme." demişti.

Cengiz, Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın, Galatasaray'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları Mersin İdman Yurdu maçında vefat ettiği hatırlatılarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, ancak dolaylı da olsa neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize" ifadeleri kullanılmıştı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...
Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Gündeme bomba gibi düşen haber! Fener maçı sonrası MHK'yi aradı ve...

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam
Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...
Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Olay! G.Saray'dan Mete Kalkavan'a...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha
Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha

Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'
G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'

G.Saray ilgileniyordu, antrenörü açıkladı! 'Görünüşe göre çok popüler'

Galatasaray, Danimarka takımı Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldığı ortaya çıktı.

Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk
Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk

Yönetim umudunu kesti: Pasif, oyuncularla ilişkileri kopuk

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Kötü futbolun yanı sıra takımın gelecek adına da umut vermemesi ve oyuncular arasındaki gerginlik dikkat çekerken Sarı-Lacivertli yönetimin takımla ilgili düşünceleri de ortaya çıktı.

Türk futbolunun acı kaybı
Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolunun acı kaybı

Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Jose Sosa'da son dakika! Özel görüşme...
Jose Sosa'da son dakika! Özel görüşme...

Jose Sosa'da son dakika! Özel görüşme...

Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden Jose Sosa'nın performansındaki düşüş sonrası Emre Belözoğlu devreye girdi. Çiçeği burnunda sportif direktör, Arjantinli yıldızla tesislerin haricinde dışarıda da sık sık bir araya gelip özel görüşmeler yapıyor.

Quaresma şov! 1 gol, 2 asist
Quaresma şov! 1 gol, 2 asist

Quaresma şov! 1 gol, 2 asist

Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.