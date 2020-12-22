Olay! Galataaray yönetimi, Mete Kalkavan için topa giriyor

Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması üzerine Mete Kalkavan'ın da Göztepe karşılaşmasına verilmesi sarı-kırmızılı kulüpte büyük öfkeye neden oldu.
Galatasaray yönetiminin bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştireceği ve ardından da sert bildiriye imza atacağı öğrenildi. Camianın ve taraftarın hafta sonu yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmakla eleştirdiği yönetim böylece topa girecek.
Özellikle Fatih Terim'e verilecek cezayla ilgili yapılan yorumlardan rahatsız olan yönetimin, bununla ilgili sert ifadeler kullanacağı ifade edildi.
KALKAVAN'I VERMEYİN
Galatasaray'da Fatih Terim'in Karagümrük maçında atılmasının hemen ardından Mete Kalkavan'ın Göztepe maçına verilmesi de 'manidar' bulundu.
Kalkavan'ın yönettiği son 6 maçta sadece 1 kez kazanan sarı-kırmızılıların geçen sezonki Sivas deplasmanından sonra açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, penaltılarının verilmediğini söyleyip, "Sevgili MHK; Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya! Kalkavan, sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme." demişti.
Cengiz, Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın, Galatasaray'ın 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 1-1 berabere kaldıkları Mersin İdman Yurdu maçında vefat ettiği hatırlatılarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, ancak dolaylı da olsa neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize" ifadeleri kullanılmıştı.
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