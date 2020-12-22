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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 11:31
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Adana Demirspor'da Yunus Akgün şov

Adana Demirspor'da Yunus Akgün şov

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TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un Tuzlaspor'u 3-1 mağlup ettiği maça Yunus Akgün damga vurdu.

Adana Demirspor, Ümit Özat'ın görevinden ayrılması ve Cüneyt Dumlupınar'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Tuzlaspor'a konuk oldu. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Maça çok hızlı başlayan Adana Demirspor, 11. dakikada Aurelien Chedjou ile 1-0 öne geçti. Hamidou Traore'nin 18. dakikadaki golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

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TAKIMINI RAHATLATAN GOLÜ ATTI

44'te Galatasaray'dan kiralık giden Yunus Akgün, Adana Demirspor'u iyice rahatlattı. Adana Demirspor, ikinci yarı oyunu rölontiye alırken; Thuram'ın 86. dakikadaki golüne engel olamadı.

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4. GOLÜ OLDU

Türkiye Kupası dahil 12 karşılaşamada forma giyen Yunus Akgün toplamda 4. golünü attı. Akgün'ün performansı büyük alkış aldı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Adana Demirspor, puanını 25 yaptı ve haftaya 27 puanla giren Tuzlaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

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