Galatasaray'da hedef belli: Bu transferler şampiyonluğu getirecek!

Galatasaray transferde gaza basıyor... Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak.
Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.
ÜÇÜNCÜ İSİM AHMED MUSA
Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.
YERLİLER DE BELLİ
Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde.
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.