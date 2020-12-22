Galatasaray'da hedef belli: Bu transferler şampiyonluğu getirecek!

Süper Lig'de kış transfer dönemi yaklaşırken takımlarda çalışmalar da hızlanmaya başladı. Galatasaray da bu takımların arasında. Cimbom, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Trabzonspor'la oynanacak maçın ardından harekete geçecek. İşte Cimbom'un listesindeki 5 isim...

Galatasaray transferde gaza basıyor... Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak.

Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.



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ÜÇÜNCÜ İSİM AHMED MUSA

Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

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YERLİLER DE BELLİ

Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde.

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