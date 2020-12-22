Son dakika haberi... Galatasaray, Emmanuel Toku ile ilgileniyor

Kuzey ülkelerinde oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldı. Ancak Galatasaray'a rakip çıktı.
Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, Galatasaray, Rus ekibi CSKA Moskova ve Danimarka 1. Lig takımı FC Nordsjaelland'ın 20 yaşındaki Ganalı futbolcuyu istediğini açıkladı
"GÖRÜNÜŞE GÖRE TÜRKİYE'DE ÇOK POPÜLER"
Timur Daguev "Eylül ayında Skive IK'yı deplasmanda yenerken, iki golü de Emmanuel Toku atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar, görüşmeler o sıralarda başladı ama sonra her şey sakinledi. Sonrasında Danimarka'nın en iyi takımı Brondby'yi 2-1 yendiğimi maçta Toku bir gol attı, çılgın performans gösterdi. O maçı FC Nordsjaelland ve Galatasaray'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler. Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım. FC Nordsjaelland, Toku'yu gerçekten istiyor." açıklamasını yaptı.
Hücumcu orta saha oyuncusu Emmanuel Toku, bu sezon Fremad Amager'da 20 resmi maça çıkarken, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Danimarka takımı Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Kötü futbolun yanı sıra takımın gelecek adına da umut vermemesi ve oyuncular arasındaki gerginlik dikkat çekerken Sarı-Lacivertli yönetimin takımla ilgili düşünceleri de ortaya çıktı.
Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden Jose Sosa'nın performansındaki düşüş sonrası Emre Belözoğlu devreye girdi. Çiçeği burnunda sportif direktör, Arjantinli yıldızla tesislerin haricinde dışarıda da sık sık bir araya gelip özel görüşmeler yapıyor.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.