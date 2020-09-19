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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Slaven Bilic'in Vedat Muriqi rövanşı

Slaven Bilic'in Vedat Muriqi rövanşı

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AKŞAM

Vedat Muriqi'yi alamayan West Bromwich'in hocası Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin talip olduğu Aston Villa'nın golcüsü Samatta'da Kanarya'ya rakip çıktı.

Premier Lig’e bu sezon yükselen Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Lazio’ya giden Vedat Muriqi’yi çok istedi. Ancak Fenerbahçe bu oyuncuyu Çizme’ye gönderince, Bilic alternatif golcü arayışında Kanarya’ya rakip oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Brom’un teknik patronu, Fenerbahçe’nin de talip olduğu Aston Villa’nın golcüsü Mbwana Samatta konusunda ısrarlı.

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SAMATTA SAVAŞI!

Bu yüzden de iki cephe arasında ‘Samatta savaşı’ başlamış durumda. Aston Villa’ya yakın haber sitesi villaunderground.com’a göre, 9.1 milyon poundluk maliyeti bulunan oyuncunun satışını taraftar da istemiyor. Ancak Villa’nın Teknik Direktörü Dean Smith’in güvenini tam anlamıyla kazanamayan golcünün ayrılığı sürpriz olmayacak. Haberin detayında, “27 yaşındaki golcü, büyük bir güven uyandırmak için çok az şey gösterdi” yorumu da yapıldı.

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