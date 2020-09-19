Slaven Bilic'in Vedat Muriqi rövanşı

Premier Lig’e bu sezon yükselen Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Lazio’ya giden Vedat Muriqi’yi çok istedi. Ancak Fenerbahçe bu oyuncuyu Çizme’ye gönderince, Bilic alternatif golcü arayışında Kanarya’ya rakip oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Brom’un teknik patronu, Fenerbahçe’nin de talip olduğu Aston Villa’nın golcüsü Mbwana Samatta konusunda ısrarlı.
SAMATTA SAVAŞI!
Bu yüzden de iki cephe arasında ‘Samatta savaşı’ başlamış durumda. Aston Villa’ya yakın haber sitesi villaunderground.com’a göre, 9.1 milyon poundluk maliyeti bulunan oyuncunun satışını taraftar da istemiyor. Ancak Villa’nın Teknik Direktörü Dean Smith’in güvenini tam anlamıyla kazanamayan golcünün ayrılığı sürpriz olmayacak. Haberin detayında, “27 yaşındaki golcü, büyük bir güven uyandırmak için çok az şey gösterdi” yorumu da yapıldı.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.