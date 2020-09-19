Karşılıksız aşk: Okaka-Fenerbahçe

AKŞAM

İtalyan basını, Udines'de top koşturan Stefano Okaka'nın, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini fakat aynı isteğin Fenerbahçe cephesinde oluşmadığını yazdı.

Fenerbahçe ile ismi anılan bir başka golcü de Udinese’den Okaka. Sarı-Lacivertli kulübün çok fazla ilgilenmediği Okaka’nın ise Fenerbahçe’ye gelmeye istekli olduğu belirtildi. alfredopedulla.com sitesinin haberine göre Okaka, Türkiye’de ve Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyor

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